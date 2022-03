Koning Albert raakt zijn jacht niet kwijt en moet de prijs aanzienlijk laten zakken

De Alpa IV – naar de eerste letters van ‘Albert’ en ‘Paola’ – is het luxejacht waarmee het vorstenpaar tussen 2009 en 2019 vakantie nam op de Middellandse Zee. Met of zonder de kinderen en kleinkinderen. Maar de jongste jaren lag het schip aan de kade. Vandaar dat het koningspaar vorig jaar het Franse Oceandrive aanstelde om het te verkopen. Vraagprijs: 1,95 miljoen euro.

Daarvoor krijgt de nieuwe eigenaar wel een jacht van 28 meter lang dat een maximumsnelheid van 55 kilometer per uur haalt, vier slaapkamers telt, vier badkamers, een volledig uitgeruste keuken, salon en een terras.

Toen Albert en Paola het jacht in de zomer van 2009 kochten voor 4,6 miljoen kwam er nog veel commentaar op. Ons land zat in een economische crisis en de koning had in zijn 21 juli-toespraak nog verwezen naar het almaar toenemende materialisme in de maatschappij. Op het moment van de aankoop had de koninklijke familie ook nog een ander jacht in bezit: de 15 meter lange Quatuor. Dat jacht zou volgens het paleis wel verkocht worden en zou de hoge prijs van de Alpa wat compenseren, maar het duurde nog redelijk lang eer het jacht ook effectief verkocht geraakte.

Dat het schip geen eigendom was van Defensie maar toch onder de vlag van de Belgische marine voer, zorgde voor nog meer commotie. Toch bleef het een goed bewaard geheim wie wat betaalde.

Volgens verschillende bronnen probeerde Koning Albert enkele jaren geleden het jacht al eens te verkopen, maar bleef hij er uiteindelijk toch mee varen.

Benieuwd of er nu kopers worden gevonden die er 1,7 miljoen euro willen voor neertellen.