CEO PostNL België in de cel na inval in drie depots

De CEO van pakjesbezorger PostNL België, Rudy Van Rillaer, en zijn nummer twee zitten allebei in de cel. Ze worden verdacht van mensenhandel en van leiding te geven aan een criminele organisatie. Gisteren viel het gerecht binnen in drie depots van PostNL.

Gisteren organiseerde het gerecht een opnieuw een grootschalige inval in drie depots van koeriersbedrijf PostNL, namelijk in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. De invallen kaderen in een onderzoek naar sociale wanpraktijken bij koerierdiensten. De vestigingen in Wommelgem en Willebroek werden uiteindelijk verzegeld.

Bij de actie werden negen personen gearresteerd, waaronder de CEO van PostNL België Rudy Van Rillaer en zijn Operations Manager. Ze werden samen met zeven andere verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Mechelen. Zes van hen werden vrijgelaten, waarvan drie personen onder voorwaarden. De CEO, de Operations Manager en een derde werknemer blijven voorlopig in de cel. Ze worden ervan beschuldigd leiding te geven aan een criminele organisatie, mensenhandel, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling.

Het arbeidsauditoraat is echter zeer karig met informatie. “In belang van het onderzoek”, zegt arbeidsauditeur Gianni Reale. De raadkamer beslist vrijdag over hun verdere aanhouding.