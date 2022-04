PODCAST. ‘De Dadertape’ van Louisa, deel 2: “Mijn kinderen dragen trauma’s mee door mij”

In deel 2 van ‘De Dadertape’ van Louisa spreekt de nu 50-jarige ex-heroïneverslaafde over hoe ze vanuit de gevangenis het contact met haar vijf kinderen, die opgroeien in pleeggezinnen, langzaamaan herstelt.

Louisa is vandaag zo’n 3 jaar vrij onder voorwaarden, na haar laatste celstraf van bijna 7 jaar die ze in 2013 opliep voor feiten van diefstal en oplichting. Die pleegde Louisa om de zware heroïneverslaving van haarzelf en die van haar vriend te kunnen financieren. Maar tijdens haar verblijf in de gevangenis maakt Louisa een klik: ze breekt met haar partner en kickt definitief af van de heroïne, vastbesloten om terug te keren naar het normale leven dat ze ruim tien jaar geleden had omgeruild voor een bestaan vol drugs en criminaliteit. In de gevangenis zet Louisa ook de eerste schuchtere stappen om het contact met haar vijf kinderen – die opgroeien in pleeggezinnen – langzaam maar zeker te herstellen.

Niet mama, maar ‘mama Louisa’

Louisa’s jongste zoon, die nu 9 is, was nog maar een baby toen zijn moeder in 2013 voor lange tijd naar de gevangenis moest. Louisa heeft hem dus niet zien opgroeien; dat deed de jongen in een pleeggezin, net als de vier andere kinderen. “We hebben wel contact, maar heel vaak heb ik hem nog niet gezien”, vertelt Louisa in de podcast. “Maar ik heb liever dat hij de banden aanhaalt, dat hij vraagt om mij te zien. Ik wil hem niet dwingen, want dan loopt het mis. Ik heb het op dezelfde manier aangepakt bij al mijn kinderen, en zo is onze relatie weer heel goed geworden. Door alles op hun tempo te doen.”

Een en ander heeft ook tot gevolg dat Louisa’s kinderen, en dan vooral haar jongste zoon, vooral hun pleegmoeder als hun mama zien. Louisa is slechts ‘mama Louisa’. Natuurlijk raakt dat haar, maar het is nu eenmaal een kruis dat zij moet dragen, zo zegt Louisa. “Ik heb fouten gemaakt, niet mijn kinderen. Zij hebben niet gevraagd om te moeten opgroeien in een pleeggezin. Of om te moeten meemaken wat er vroeger allemaal gebeurd is. Zij dragen eigenlijk een trauma mee hé, door mij. En dus moet ik die straf ondergaan, voor hen.”

