Voor altijd “een jongen uit één stuk”: Miguel Van Damme, de meest geliefde doelman van ons land

Hij was eerder per ongeluk keeper geworden, maar leek zes jaar geleden een grootse profcarrière tegemoet te gaan. Een haantje-de-voorste was hij niet, wel iemand die zijn familie trots wilde maken. Zijn opa Lucas, voor wie hij een eerbetoon op zijn armen had laten tatoeëren. En zijn vrouw Kyana en dochtertje Camille, een geboorte waar hij letterlijk naartoe geleefd had. In totaal heeft Miguel Van Damme (28) amper vier matchen op het hoogste niveau gespeeld, maar ons land verliest met zijn overlijden zijn meest geliefde doelman.