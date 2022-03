Toestand rond Tsjernobyl blijft zorgen baren: hoe gevaarlijk zijn de branden in die zone voor ons?

De kerncentrale van Tsjernobyl werd aan het begin van de invasie veroverd door het Russische leger. Rusland leek daar geen militaire plannen te hebben. De site die in 1986 werd getroffen door een kernramp lag gewoon op de kortste route van Wit-Rusland naar Kiev. Maar volgens Oekraïne is het invasieleger nu toch begonnen met de veiligheidszone rond de kerncentrale te militariseren. Volgens vicepremier Veresjtsjoek doet het dat met “oude en slecht onderhouden” wapens.

En alsof dat niet volstaat, zijn er in het radioactieve gebied natuurbranden uitgebroken. Die branden zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar Russische troepen zouden al weken de bluswerkzaamheden hinderen.

(Lees verder onder de afbeelding)

“Op basis van satellietbeelden kunnen we de mogelijke locaties van bosbranden zien en opvolgen”, zegt Johan Camps, expert stralingsbescherming bij het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in Mol. “De omvang lijkt nog beperkt. Bij branden bestaat het risico dat radioactief materiaal dat na het ongeval in 1986 door de vegetatie werd opgenomen, in de lucht vrijkomt en zich verspreidt.”

In de lucht kan een lichte verhoging van de stralingswaarden ontstaan, maar van direct gevaar is geen sprake. “Er moet natuurlijk wel geblust worden. Bij een grote natuurbrand en een wind die slecht staat, zou een radioactieve wolk Kiev kunnen bereiken.” Volgens Camps zijn er voor de Belgische volksgezondheid geen risico’s. “In 2020 waren er grote branden rond Tsjernobyl. We hebben toen een studie gedaan, maar van een verhoging bij ons was geen sprake.”

Slavoetitsj

De sarcofaag rond de vernietigde reactor — © evb

Kort na het binnenrollen van Russische pantserwagens waren op het detectienet van Tsjernobyl al opvallende verhogingen te zien. Volgens Camps kwam dat wellicht door ruis die de voertuigen zelf uitstuurden om communicatie te verstoren en bijgevolg ook detectiesystemen. Toch zal ook de radioactiviteit een beetje zijn toegenomen door opwaaiend stof. “Dat is precies de reden van zo’n veiligheidszone. Er worden geen activiteiten in ontplooid om te voorkomen dat de contaminatie zich verder verspreidt.”

Als de Russen zich daar militair ontplooien, gaat dat tegen die good practice in. Camps begrijpt de zorgen in Kiev, maar een acuut gevaar is er nog steeds niet. Oekraïne vreest een incident waarbij de sarcofaag beschadigd raakt die de kernreactor omhult die in 1986 ontplofte. Ook de verbruikte splijtstof van de andere in 2000 stilgelegde reactoren zouden in een oorlogssituatie kunnen vrijkomen.

Het Internationaal Atoomagentschap acht de kans bijzonder klein dat de kerncentrale actief bestookt wordt. Daar heeft niemand iets bij te winnen. Het maakt zich meer zorgen om de bereikbaarheid van Tsjernobyl voor het personeel. Zij wonen in het nabijgelegen stadje Slavoetitsj. Afgelopen weekend trok het Russische leger daar onder luid protest binnen. Volgens de regionale gouverneur werd de burgemeester daarna ontvoerd. Maar maandag verkondigde diezelfde burgemeester dat de Russen het stadje weer hadden verlaten. Het personeel zou weer van en naar de kerncentrale kunnen pendelen.