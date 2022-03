Russische oligarch in Londen klaagt omdat zijn kredietkaart geblokkeerd is: “Nu moet ik thuis eten”

De oorlog in Oekraïne maakt ook elders slachtoffers. Zoals de Russische oligarch Mikhail Fridman, die in Londen woont en in de Britse pers zijn beklag doet dat hij nu “niet meer kan betalen” als hij op restaurant gaat.

Fridman (57) is een Russische oligarch van Oekraïense afkomst, die beschikt over een fortuin van 10,8 miljard euro. Hij was in 2021 de 128ste rijkste mens ter wereld. Door de Britse sancties tegen de rijke Russen uit de kringen rond president Poetin zijn de kredietkaarten van Fridman momenteel echter geblokkeerd. “Ik kan niet langer betalen als ik op restaurant ga. Ik moet eten thuis laten bezorgen, het is alsof ik onder huisarrest sta”, aldus de oligarch in The Independent. ‘Thuis’ is voor Fridman een stulpje ter waarde van 77 miljoen euro in de exclusieve wijk Highgate.

In eerdere interviews had Fridman al laten verstaan dat hij niet begreep waarom oligarchen zoals hijzelf geviseerd werden, omdat dergelijke sancties contraproductief zouden zijn. “Het is idioot te denken dat mensen zoals ik Vladimir Poetin van gedachten kunnen doen veranderen over de militaire operatie in Oekraïne”, klonk het toen. “De mensen die gesanctioneerd worden, zullen naar Rusland moeten terugkeren, waar ze geen andere keuze zullen hebben dan absoluut trouw te zijn. Waar ze zullen blijven werken, omdat ze energiek, briljant en getalenteerd zijn. Ze zullen daar zaken doen en jobs creëren. Ik ben al acht jaar in Londen. Ik heb miljarden geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen, en het antwoord daarop is dat ze alles in beslag nemen en mij buiten gooien.”