Dave De Kock schrijft brief aan zijn moeder vanuit cel: “Romy kan er helemaal niets aan doen”

Dave De Kock, de hoofdverdachte van de moord op Dean Verberckmoes (4), heeft vanuit de gevangenis een brief geschreven naar zijn familie. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. In die brief beweert hij dat zijn vriendin volledig onschuldig is aan de dood van de peuter.

Met de brief nam De Kock voor het eerst contact op met zijn familie in Meerdonk. Daarin schrijft hij dat hij “met niemand contact mag hebben”, over praktische beslommeringen, en over zichzelf (“Ik moet zeggen dat ik het moeilijk heb om zo afgesloten te zijn van iedereen. Ik huil mezelf iedere avond in slaap. Ik bid elke dag voor iedereen en mezelf voor een goede afloop, als dat al mogelijk is.”).

De Kock besteedt het meeste aandacht aan zijn vriendin Romy W. (25), die sinds de dood van Dean in de gevangenis van Gent zit. Volgens De Kock onterecht. “Ik mis jullie allemaal, maar ook mis ik Romy hardt”, klinkt het. “Ik heb gehoord dat zij gearresteerd is en dat doet mij enorm veel pijn. Zij kan er helemaal niets aan doen. Zij is alles kwijt door mij.”

Het is niet duidelijke welke rol W. speelde in de dood van de peuter. In de dagen na de verdwijning van De Kock met Dean loog ze tegen de grootouders van het kind over diens verblijfplaats, en ook tegen de politie vertoonde ze geen volledige medewerking. De vrouw houdt haar onschuld staande: ze tekende beroep aan tegen de verlenging van haar aanhouding, de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist daar donderdag over.