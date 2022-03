Private bijlessen boomen, en leerkrachten werken er zelf actief aan mee: wie meer uitleg wil, wordt doorverwezen

Private bijlessen boomen. Het is een wereldwijde trend die zich ook in Vlaanderen laat voelen, zo bevestigen experts, de onderwijskoepels én de bijleskantoren zelf. Volgens het katholiek onderwijs een kwalijke evolutie, maar wel eentje waar leraren actief aan meewerken. Liefst vier op de tien leerkrachten in het middelbaar heeft al leerlingen doorverwezen naar de private markt. “Een enorm maatschappelijk probleem”, zegt Stefan Grielens van de vrije CLB’s.