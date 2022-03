Koersel/Bilzen

De ‘grap’ van Chris Rock tijdens de Oscaruitreiking over de kaalheid van de vrouw van acteur Will Smith valt ook in slechte aarde bij Limburgers die aan alopecia lijden. “Het maakt me heel erg boos dat nog altijd de spot wordt gedreven met mensen die kaal zijn”, zegt de Bilzense Isabella Broekhuizen (54).