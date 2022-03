Fluvius waarschuwt voor valse e-mails

In de e-mails, die zijn opgemaakt volgens de huisstijl van Fluvius, wordt gezinnen een compensatie van 125 euro beloofd wegens de hoge energieprijzen. De oplichters verwijzen onder meer naar de oorlog in Oekraïne. De premie is zogezegd aan te vragen via een link naar een website, die ook op die van Fluvius lijkt.

De netbeheerder benadrukt echter dat het om valse e-mails gaat die van oplichters komen. “Wie goed naar het e-mailadres kijkt, ziet duidelijk dat Fluvius niet de echte afzender is”, luidt het.

Fluvius roept mensen op om niet op de link te klikken en om de e-mails te verwijderen.