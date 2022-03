Lode Ceyssens wordt nieuwe voorzitter van de Boerenbond

Lode Ceyssens (50) uit Oudsbergen wordt op 1 mei de nieuwe voorzitter van de Boerenbond. De huidige ondervoorzitter volgt in die functie Sonja De Becker op, die er 6,5 jaar voorzitter was. De Becker blijft wel nog voorzitter van MRBB, de financiële holding van de landbouworganisatie.

Ceyssens is landbouwingenieur en begon zijn loopbaan bij Boerenbond en diens jongerenorganisatie Groene Kring. Daarna werd hij politicus voor CD&V. In juni vorig jaar kondigde hij zijn afscheid aan als Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudsbergen om opnieuw bij Boerenbond aan de slag te gaan. Sinds september was hij er ondervoorzitter.

De Boerenbond maakt deel uit van de groep van 10, het belangrijkste orgaan voor sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers in ons land. yl