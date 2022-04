Vijf prachtige logeeradresjes tussen de bloesems die je echt moet proberen

Waar logeren de Haspengouwse bloggers Ine en Stefanie van reisblog Belges en Route graag? Zij tippen ons vijf mooie bloesemlogies in de fruitstreek.

1. Mas Isa

Je logeert er in een karaktervol landhuis middenin de Haspengouwse natuur.

Mas Isa, Grotestraat 246 in Nieuwerkerken. Vanaf 130 euro per nacht per kamer van 2 personen excl. ontbijt. Info: www.masisa.be

© Mas Isa

© Mas Isa

2. Hotel Beila

Het enige hotel in hartje Bilzen: je overnacht er in een modern en trendy interieur.

Hotel Beila, Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 in Bilzen. Vanaf 109 euro per nacht per kamer van 2 personen excl. ontbijt. Info: www.hotelbeila.be

© Hotel Beila

© Hotel Beila

3. Hoeve Roosbeek

Zalig logeren in een vierkantshoeve in het idyllische Haspengouw met zicht op de boomgaard en bloesems.

Hoeve Roosbeek, Roosbeekstraat 76 in Sint-Truiden. Vanaf 129 euro per nacht per kamer van 2 personen excl. ontbijt. Info: www.hoeveroosbeek.be

© Hoeve Roosbeeck

© Hoeve Roosbeeck

4. Villa Copis

Bij Villa Copis verblijf je in de karaktervolle villa van een voormalige fruitkwekersfamilie. Toepasselijk toch?

Villa Copis, Stationsstraat 34 in Borgloon. Vanaf 150 euro per nacht voor een kamer van 2 personen incl. ontbijt. Info: www.villacopis.be

© Villa Copis

© Villa Copis

5. De Hoeveschuur

Hier overnacht je in een oude hooizolder omgevormd tot luxeverblijf met sauna, jacuzzi én zicht op de hoogstamboomgaard.

De Hoeveschuur, Ringboomstraat 18 in Riemst. Vanaf 200 euro per nacht voor 2 personen excl. ontbijt. Info: www.hoeveschuur.be

© De Hoeveschuur

© De Hoeveschuur

belgesenroute.com