Lente is voorlopig voorbij: temperaturen nemen een flinke duik

Haal die warme trui maar weer uit de kast, want de temperaturen nemen de komende dagen een flinke duik. Waar het maandag op sommige plaatsen nog 19 graden is, komt het kwik vanaf woensdag nergens meer boven de 10 graden uit. Later in de week is zelfs nachtvorst, korrelhagel en sneeuw mogelijk.

We zijn verwend geweest de jongste weken wat zonneschijn en temperaturen betreft. Nooit eerder hadden we in de maand maart zoveel zon als dit jaar. Maar daar komt nu abrupt een einde aan.

Vandaag, maandag, was het nog een kleine 20 graden op veel plaatsen. Dinsdag is een overgangsdag met kans op buien en temperaturen tot 17 graden. Maar dan is het mooie liedje uit.

© BELGA

Vanaf woensdag zal het eerder herfst dan lente lijken, met af en toe regen en temperaturen die niet meer boven de 10 graden komen. “Door de vaak matige noordoostenwind wordt het woensdag tussen de 5 en 10 graden. Dat is 2 tot 3 graden lager dan het gemiddelde voor de tijd van het jaar”, zegt weerman David Dehenauw. “In de nacht van woensdag op donderdag kan het in de Ardennen opnieuw vriezen.”

Winterse buien

Donderdag en vrijdag mogen we winterse buien verwachten met hagel in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen. Die kan op sommige plaatsen zelfs even blijven liggen.

En ook het weekend wordt niet schitterend met te lage temperaturen en af en toe een bui. Dat kan regen zijn, maar evengoed hagel of natte sneeuw. De renners in de Ronde van Vlaanderen krijgen sowieso geen zonovergoten editie.

Ook nadien wisselvallig

Wie de afgelopen dagen al in de tuin bezig was en plantjes heeft gezet, dekt die het best af. En ook in de fruitstreek is het code rood.

De eerste week van de paasvakantie belooft ook al niet schitterend te worden, zegt David Dehenauw op basis van de huidige weermodellen. Het KMI verwacht wisselvallig weer met nu en dan een bui en temperaturen tussen 10 en 12 graden.

Voor mooi weer zoals we de jongste weken kregen, is het dus minstens wachten tot de tweede week van de paasvakantie.