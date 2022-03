Belgische duiker (58) overlijdt in Boschmolenplas in Heel

Een 58-jarige Belg is zondagnamiddag onwel geworden tijdens een duik in de Boschmolenplas in Heel (Nederlands-Limburg), op zo’n 15 kilometer van de grens met Kinrooi. De duikbuddy van de man kon hem niet meer succesvol reanimeren. De Nederlandse politie bevestigt dat het niet om een duikongeval gaat maar om noodlottig lichamelijk falen.

De buddy kon de duiker nog levend aan wal brengen en hij startte de reanimatie. Een traumahelikopter werd opgeroepen. De hulpverlening kon de man niet meer redden.

De Boschmolenplas is een populaire duiklocatie in een voormalig grindgat. Veel Belgen steken de grens over omdat ze er het hele jaar door kunnen duiken. De eigenaar van de duiklocatie betreurt het sterfgeval maar hij benadrukt dat dit niets te maken heeft met de duiksport in het algemeen. In De Limburger zegt hij dat duiken geen gevaarlijke sport is als je weet waar je mee bezig bent. Het risico op een overlijden is niet groter dan bij andere sporten.

In de Boschmolenplas mag niemand alleen duiken. De plek is geliefd omdat de plas vrij diep maar helder is. Op de bodem bevinden zich enkele kunstmatige objecten zoals scheepswrakken.

maw/ddl