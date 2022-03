Acht arrestaties bij politie-inval op drie locaties van PostNL

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen is maandagochtend binnengevallen op locaties van PostNL in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Dat bevestigt Mechels arbeidsauditeur Gianni Reale. Acht personen werden gearresteerd.

De huiszoekingen gebeuren volgens Reale onder leiding van een onderzoeksrechter en met medewerking van de sociale inspectiediensten, en zijn nog volop aan de gang. Meer informatie wil het gerecht voorlopig niet kwijt. Het is niet bekend of er ook verzegelingen of inbeslagnames volgen.