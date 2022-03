Pukkelpop lokt Editors en Pixies naar nieuw festival Hear Hear!

Pukkelpop liet onlangs nog niet in zijn kaarten kijken toen uitlekte dat er een extra festivaldag zou komen op 14 augustus. Alleen dat het festival geen Rimpelrock zou zijn en niet onder de vlag van Pukkelpop zou varen. Nu mag de beast wel go: Hear Hear! wordt een ééndagsfestival met de eerste band om 11 uur op appel en de headliner die er tegen 1 uur ’s nachts aan begint. Er zijn vier podia op het festivalterrein in Kiewit, en er zijn ook al namen.

Op het WAH WAH podium staan al vast: Editors, Pixies, Liam Gallagher, Wolf Alice, Whispering Sons en Sons.

Op GIMME GIMME: Vitalic, Balthazar, Future Islands, Anna Calvi en Kings Of Convenience.

Op YEAH YEAH: Strand Of Oaks, Thurston Moore Group en Girls Against Boys.

En op KNOCK KNOCK The Avalanches (dj set), Battles, Squid, Porridge Radio, Billy Nomates en Meskerem Mees.

Vitalic: Hear Hear! is niet alleen een festival met gitaren, er is ook elektronica, in het geval met Vitalic techno. — © Koen Bauters

De affiche is nog niet compleet. In de loop van de komende weken worden er nog meer namen bekendgemaakt. Tickets kosten 95 euro (inclusief administratieve kosten) en zijn te koop vanaf donderdag 31 maart via tickets.hearhear.be. Er is geen camping.

Live

Waarom doen ze dit bij Pukkelpop? “Het is iets dat bij ons jaarlijks op tafel komt te liggen om in dat weekend - met de 15de augustus is er een vrije dag - iets te organiseren. Zoals Rimpelrock in het verleden”, zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. “Nu vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats voor Hear Hear! Dit is de lancering van een volledig nieuw evenement, weliswaar georganiseerd door het team van Pukkelpop. We evalueren hoe het dit jaar gaat, maar de ambitie is er om Hear Hear! jaarlijks op poten te zetten.”

Whispering Sons mag het nieuwe festival mee dopen. — © Boumediene Belbachir

Muzikaal ligt de nadruk op indie, alternative en elektronica. “Genres die ook op Pukkelpop passen, maar de laatste jaren wat minder aan bod komen door het grotere aanbod van andere genres zoals hiphop en pop. Pukkelpop is resoluut op jongeren gericht, en dat zal zo blijven. Waarmee ik niet wil zeggen dat Hear Hear! zich alleen op een ouder publiek richt. De affiche bevat namen die ook jongeren aanspreken. Het gaat vooral om dat specifieke muzikale aanbod van - zoals gezegd - indie en alternative. En met de nadruk op livebeleving.”

Er wordt gemikt op een capaciteit van 25.000 à 30.000 bezoekers per dag. Over de verkoop van Pukkelpop zélf geven ze bij het festival geen cijfers, maar zeggen ze dat de start van de verkoop goed verlopen is.