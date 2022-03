De VS stuurt niét aan op een regimewissel in Rusland, zo moest het Witte Huis na de speech van president Biden nog eens benadrukken. Maar is zo’n wissel van de macht überhaupt mogelijk? Niet volgens Ruslandkenners. “De macht van Kremlin is zo robuust, dat het niet uitmaakt of Vladimir Poetin of iemand anders er de spreekbuis van is.”