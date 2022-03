Lorin Parys vertrekt bij N-VA en volgt waarschijnlijk Pierre François op als CEO van de Pro League

De Pro League verzamelde maandag in het Crowne Plaza-hotel in Zaventem. Er werd gepraat over het competitieformat en de daaraan gekoppelde BeNe League, maar ook over de opvolger van de in januari vroeger dan verwacht vertrokken François. Die zou normaal gezien op post blijven tot de aanstelling van de nieuwe CEO, maar gaf zelf aan die weg vroeger te willen vrijmaken.

“Ik heb gedurende deze zeven jaren alles gegeven voor het Belgische voetbal en was bereid om de continuïteit te garanderen tot de komst van mijn opvolger, maar met het speciale mandaat van Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert is dit niet langer noodzakelijk”, klonk het.

Het was tot nu toe niet duidelijk of de Pro League al een opvolger voor François had gevonden. Vandenhaute en Mannaert, die zeer nauw bij het dossier betrokken waren, hadden de kandidaten discretie beloofd en dus lekten er nauwelijks namen. Tot Lorin Parys maandag dus werd voorgesteld aan de Raad van Bestuur. De Leuvenaar, die een jaar (2011-2012) COO bij Club Brugge was, vertrekt ook bij de N-VA.

© BELGA

Pleegouder

Parys is een geboren en getogen Leuvenaar en studeerde Rechten aan de Université de Namur, de KU Leuven en aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij werkte als advocaat aan de balie van New York bij Latham & Watkins LLP. Daarna was hij woordvoerder van de Vlaamse minister van Economie en Buitenlandse Handel.

Parys werd later directeur en voorzitter van Flanders DC en ging aan de slag als Chief Operating Officer van de vastgoedgroep Uplace en voetbalclub Club Brugge. Hij was, samen met een vennoot, ook eigenaar van een pop-up bar op de Oude Markt in Leuven, De Fabriek. Samen met zijn echtgenoot stampte hij een aantal optiekwinkels uit de grond: Eye Candy.

Parys is samen met zijn echtgenoot pleegouder van twee kleine kindjes.