Miljoenenstad Shanghai gaat voor het eerst in lockdown na corona-uitbraak

Shanghai, met 26 miljoen inwoners de grootste stad van China, gaat vanaf maandag in gedeeltelijke lockdown vanwege een grote corona-uitbraak. In het stadsdeel ten oosten van de rivier Huangpu Jiang geldt tot vrijdag een uitgaansverbod, en tegelijk zal er massaal getest worden. Vanaf vrijdag tot 5 april moet iedereen in Puxi, het stadsdeel aan de westoever van de rivier dat ook de oude stad omvat, binnenblijven.