Geen draagvlak bij leerkrachten voor ingekorte zomervakantie

Uit de enquête bij 5.300 leden van het COC blijkt dat 78 procent van de respondenten er niet voor gewonnen is. Dat geldt voor zowel het basis- en het secundair onderwijs als voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. In het scenario dat voorlag werden de twee verloren weken in de zomer elders in het jaar gecompenseerd.

“De conclusie is duidelijk: er is bij het onderwijspersoneel geen draagvlak voor een ingekorte zomervakantie”, zegt secretaris-generaal van COC Koen Van Kerkhoven. De bevraging kwam er nadat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan koepels, vakbonden en ouderkoepels gevraagd had om tegen het einde van het schooljaar met een standpunt te komen.

Leerkrachten vrezen dat een andere regeling hen niet genoeg rust gunt en dat de werkdruk zal stijgen. Ook bij directies is dat een heikel punt. Zij zeggen nu al een groot deel van die vakantie aan werk te moeten besteden. Daarenboven vreest de vakbond dat een ingekorte zomervakantie de aantrekkelijkheid van het beroep doet afnemen.