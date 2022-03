Zelenski : “Verschillende Russische zakenmannen boden Kiev hulp aan, ook Abramovich”

Een van die signalen kwam dus van Abramovich. De oligarch zou dicht bij de Russische president Vladimir Poetin staan en er lopen EU-sancties tegen hem. “We hebben signalen gekregen van hem en enkele andere zakenlui, die aanboden: ‘we kunnen helpen op de een of andere manier, we kunnen iets doen’“, aldus Zelenski.

“Sommigen hebben gezegd dat ze bereid waren om te helpen bij de heropbouw van het land na de oorlog”, zei de Oekraïense president. “‘We willen ons bedrijf naar Oekraïne verplaatsen, we leven in Engeland of ergens in Zwitserland. Maar hoe komen we van die sanctielijst af?’. Er zijn er die hun naam niet willen geven en zeggen dat ze, als Russen, ons leger willen helpen.”

Zelenski verzekerde verder dat ongeacht welke zakenlieden bereid zijn geld te geven om het Oekraïense leger te steunen, Oekraïne bereid is “hun veiligheid te garanderen, hen werk te verschaffen en hun bedrijven de kans te geven zich te ontwikkelen”. De president gaf aan het gesprek te willen aangaan over een “nationaliteitswijziging” van deze mensen.

Woensdag nog schreef de Wall Street Journal dat Zelenski bij de Amerikaanse president Joe Biden gepleit zou hebben om Abramovich niet te sanctioneren omdat hij in de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland een rol zou kunnen spelen.