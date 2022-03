Een moeder van twee kinderen is zaterdagnacht betrapt toen ze in haar wijk in Hoboken een bestelwagen in brand stak. De politie vermoedt dat Sengul A. (38) verantwoordelijk is voor de lange reeks autobranden die Hoboken al weken in de ban hield. Bij een huiszoeking werd een aanzienlijke voorraad brandversnellers gevonden van het type waarmee de branden waren gesticht.