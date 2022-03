Al duizenden Amerikanen geëvacueerd na bosbranden in Colorado

Het gaat om een klein deel van de inwoners van de stad Boulder, waar meer dan 100.000 mensen wonen. Boulder bevindt zich op een vijftigtal kilometer van Denver, de hoofdstad van Colorado.

De brand is nu voor een vijfde onder controle, zei Mike Smith van de brandweer tijdens een persconferentie. Voorlopig raakte niemand gewond en geen enkel gebouw is vernield. Maar met dergelijke branden zo vroeg op het jaar, lang voor het begin van de zomer, “zijn we een beetje bezorgd over het komende seizoen,” zei Smith.

“De weersomstandigheden zijn bijzonder warm, droog en winderig voor het seizoen”, liet meteoroloog Daniel Swain (UCLA) op Twitter weten.

In december nog legden grote branden hele wijken in dit deel van Colorado in de as. Honderden huizen brandden uit, waardoor tienduizenden mensen moesten vluchten.

© AP

© AP