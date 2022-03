Waar is de grijze Skoda van vermoorde Magali (46) naartoe? Gerecht zoekt verdwenen auto na dubbele moord in Kraainem

Pierre D. (50) ontkent dat hij zijn ex-vrouw Magali W. (46) en zijn stiefdochter Coline (17) in hun huis in Kraainem vermoord heeft. Op het moment van de moord logeerde hij bij een vriend, zo beweert hij. Opvallend: de grijze Skoda van zijn ex-vrouw bleek na de moord verdwenen. Het gerecht is nu op zoek naar de vermiste auto, om meer duidelijkheid te krijgen op wat er in het huis gebeurd is.