Bilzenaar Paul Jacobs die vastzat in Oekraïne toen de oorlog uitbrak, heeft gisterenavond het land kunnen ontvluchten naar Polen. Al enkele weken probeerde hij tevergeefs de Poolse grens te bereiken, maar na een dagenlange autorit en met de hulp van een vriend is het hem nu toch gelukt. In een telefonisch interview vanuit Lublin vertelt de Bilzenaar ons hoe hij die tocht heeft ervaren.