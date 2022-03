Nieuwe vredesgesprekken gepland tussen Moskou en Kiev, al is er onduidelijkheid over waar en wanneer

Vanaf maandag zitten Russische en Oekraïense delegaties opnieuw aan tafel voor een nieuwe gespreksronde. Dat heeft David Arakhamia, een van de Oekraïense onderhandelaars, zondag laten weten op Facebook. Plaats van afspraak is de Turkse badplaats Antalya. Alleen: Rusland zelf spreekt over een andere dag en ook Turkije bevestigt de gesprekken nog niet.

Zondag was er nog een videoconferentie tussen beide delegaties. Vanaf maandag tot en met woensdag zitten de twee partijen weer face-to-face samen in Turkije, aldus Arakhamia.

De Russische delegatieleider Vladimir Medinski kondigde via Russische persbureaus ook nieuwe onderhandelingen aan, maar dan alleen op dinsdag en woensdag, en zonder een locatie te vermelden. Van Turkse zijde is er nog geen bevestiging.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne, respectievelijk Sergej Lavrov en Dmitro Koeleba, zagen mekaar al eens in Antalya op 10 maart. Toen werd geen concrete vooruitgang geboekt.

Kort na het begin van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari begonnen delegaties van beide landen met onderhandelingen. Na drie fysieke gesprekken in het grensgebied van Wit-Rusland werd overgeschakeld op gesprekken via videoverbinding. Uitzondering was de ontmoeting in Antalya.

Oekraïne wil een einde van de gevechten en een terugtrekking van de Russische troepen. Moskou eist dat Kiev afziet van NAVO-lidmaatschap, een erkenning van het geannexeerde schiereiland Krim als Russisch, en de erkenning van twee separatistische pro-Russische regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke landen.