Duizenden demonstreren in Madrid tegen abortus

Duizenden mensen liepen zondag door de Spaanse hoofdstad Madrid om te protesteren tegen abortus. Aanleiding voor de demonstratie is het voornemen van de Spaanse regering om toegang tot abortus in openbare ziekenhuizen wettelijk te garanderen.

Het protest werd georganiseerd door het Yes to Life-platform, volgens welk zo’n 20.000 mensen deelnamen. De regering in Madrid schatte het aantal demonstranten op ongeveer 9.000. Zij droegen borden met teksten als “Abortus is niet goed” en “Meer respect voor het leven” door het centrum van de Spaanse hoofdstad.

Spanje legaliseerde abortus in 1985. Vrouwen in het overwegend katholieke land krijgen echter nog regelmatig te maken met artsen die weigeren de procedure uit te voeren. Zij beroepen zich volgens de Spaanse artsenvereniging OMC op “gewetensbezwaren”. In sommige regio’s moeten vrouwen daardoor honderden kilometers reizen voor zwangerschapsafbreking.

De regering van de socialistische premier Pedro Sanchez bereidt een wet voor die ervoor moet zorgen dat alle openbare ziekenhuizen abortussen uitvoeren. Tevens wil ze protesten buiten abortusklinieken verbieden als “intimidatie”. Ook moeten minderjarigen van 16 en 17 voortaan een zwangerschap kunnen beëindigen zonder toestemming van hun ouders, zoals in andere Europese landen het geval is.