Duits bondskanselier Olaf Scholz doorstaat met glans eerste test: SPD wint verkiezingen in Saarland

De sociaaldemocratische SPD van Duits bondskanselier Olaf Scholz heeft zondag de deelstaatverkiezingen in Saarland gewonnen. Dat blijkt uit prognoses van de zenders ARD en ZDF. Topkandidate Anke Rehlinger wint ook met glans. De christendemocratische CDU van huidig minister-president Tobias Hans moet een historische nederlaag slikken.

De SPD zou in de kleine deelstaat uitkomen op 43 à 44 procent van de stemmen. Dat is een pak meer dan de 27,5 procent voor de CDU. De Groenen, de liberale FDP en het extreemrechtse AfD vechten om de kiesdrempel van 5 procent te halen en aldus een plaats te veroveren in het deelstaatparlement.