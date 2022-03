Eén maand ver in de oorlog: waar gaat dit heen? “Rusland heeft enorme strategische fouten gemaakt, maar het is zeker nog niet over”

Het is intussen iets meer dan een maand geleden dat Russische tanks Oekraïne binnenrolden. Duizenden doden zijn er gevallen, ook onder burgers, en tal van steden werden zwaar gebombardeerd. Waar staan we nu? Zijn we nu voor jaren vertrokken? En blijft het Westen buiten schot? We vroegen het aan defensiespecialist en oud-kolonel Peter Wijninga (The Hague Centre for Strategic Studies), professor Krijgskunde Luc De Vos en professor Internationale Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven).