Afrika boven in Gent-Wevelgem: Eritreeër Biniam Girmay sprint naar historische zege

Hoe kwam de zege tot stand?

Vorig jaar was het een sprint met zeven, dit keer was het een spurt tussen vier op papier intrinsieke snelle mannen. Girmay had zich zeer koersslim in vierde positie gemanoeuvreerd en begon de sprint verrassend op de rechterkant van de weg. Laporte probeerde zich ernaartoe te sleuren, maar raakte niet meer voorbij dé revelatie van dit seizoensbegin. De vier moesten tot de laatste kilometer rijden, want de achtervolgende groep gaf zich niet gewonnen. Sören Kragh Andersen stelde met een late uitval zijn vijfde plaats veilig. Tim Merlier won de spurt van de achtervolgende groep.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De beste man onderweg was Wout van Aert, maar hij wou dit keer ploegmaat Christophe Laporte de zege gunnen, wat mislukte. Na dit weekend is het nog duidelijker dan het al was: Wout van Aert is dé torenhoge favoriet voor de Ronde van Vlaanderen.

Onder impuls van de Belgische kampioen kwam na de derde keer Kemmelberg (op 33 km van de streep) een groepje voorin met Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Matej Mohoric, Dylan Van Baarle en zijn ploegmaats Christophe Laporte en Tiesj Benoot, maar ook die schifting was niet de juiste. De juiste move was die van Laporte op die lange rechte weg naar Wevelgem. Biniam Girmay, Jasper Stuyven en Dries Van Gestel schoven op 24 km van de streep mee. Greg Van Avermaet en Rasmus Tiller voelden het nakende gevaar, maar raakten niet in één ruk voorin. Integendeel. Van Aert liet het werk over aan Groupama-FDJ en de tandem van Quick-Step Alpha Vinyl Asgreen-Lampaert, want hij had met Laporte zijn rechterhand van de E3 bij het kwartet dat reed voor de zege.

© BELGA

Deze Gent-Wevelgem werd een pure slijtageslag die begon bij de eerste passage van de Kemmelberg op tachtig kilometer van het einde. Een selecte groep trok onder impuls van Van Aert over de top, maar de eerste belangrijke aanval van de dag gebeurde daarna toen ex-winnaar Greg Van Avermaet versnelde. De olympische kampioen van Rio 2016 kreeg een zeventiental renners mee, waaronder Kasper Asgreen, Arnaud Démare, Biniam Girmay, Matej Mohoric, Dylan Van Baarle, Ben Turner, Cédric Beullens, Victor Campenaerts, Stan Dewulf, Edward Theuns, Sylvan Dillier, Olivier Le Gac, Andrea Pasqualon, Alex Kirsch, Otto Vergaerde. Nathan Van Hooydonck en Mike Teunissen waren de waakhonden van Jumbo-Visma voor de tandem Van Aert-Laporte.

TotalEnergies probeerde naar de eerste groep te rijden. Het verschil op Plugstreets 2 (nog 69 km) was 32 seconden, maar tussen de eerste en de tweede passage van de Kemmelberg hield de Franse ploeg het overbrugbaar.

Na de tweede doortocht op de Kemmel zonderde zich opnieuw een groepje van een veertiental renners af met o.a. Wout Van Aert, Christophe Laporte, Alex Kirsch, Ben Turner, Kasper Asgreen, Ivan Garcia Cortina, Victor Campenaerts, Arnaud Démare, Mads Pedersen, Arjen Livyns, Sören Kragh Andersen, Rasmus Tiller. De kaarten werden een tweede keer geschud en ook spurters als Jakobsen en Bennett werden als lastige vliegen afgeschud.

© BELGA

Het allereerste wapenfeit van de dag was een crash in Westouter. Op dik honderd kilometer van de finish sloeg het peloton in drie groepen uiteen. Met de Scherpenberg om de hoek was Bahrain Victorious op dat moment al bezig met tempo te maken. Daar kwam Gent-Wevelgem na een uiterst kalme aanloop op gang en kwam Jumbo-Visma op rechts voorin postvatten naast de rode trein van Bahrain Victorious. De kloof met de vroege vlucht was toen nog dik anderhalve minuut. Pidcock, mee opgehouden, kwam aan de voet van de eerste hindernis achterin het peloton aansluiten. Net als Florian Sénéchal die zijn broek letterlijk scheurde na de eerste scrimmage van de dag en in de heuvelzone te geblesseerd achter bleef.

Van Aert kwam op de Banenberg (nog 91 km voor de boeg) voor het eerst voorin piepen met Timo Roosen. De Nederlandse kampioen kreeg de opdracht om de koers daar harder te maken waardoor het peloton ineens op één lijn werd gebracht. Van Aert kwam ook als eerste door op de top van de eerste keer de Kemmelberg, maar ook Asgreen zat daar op de voorste rij.

Wat deden de Belgen?

Jelle Wallays had de verdienste dat hij, ondanks een gekneusde schouder, vrijdag de E3 op gang trok met een vroege vlucht en dat zondag nog maar eens herhaalde.

Iljo Keisse zette zich na De Moeren - even voor halfkoers - aan de leiding van het peloton, zoals de veteraan van ontelbare oorlogen al ontelbare keren heeft gedaan en ook een allerlaatste keer deed in Gent-Wevelgem. Op de Monteberg haakte hij af. Daar kwamen ook Jordi Meeus en Jonas Rickaert in de problemen.

Sep Vanmarcke was een van de renners die in Westouter in de gracht sukkelde bij een massale valpartij in het peloton. Ook Jens Keukeleire en Gianni Vermeersch lagen erbij, net als onder meer Daniel Oss (overgebracht naar het ziekenhuis), Davide Martinelli, Cyril Lemoine. De Anzegemnaar moest tot over de Scherpenberg, de eerste van de negen hellingen, jagen om de staart van het peloton terug te zien.

© BELGA

Brent Van Moer was in de afdaling van de Banenberg de volgende die tegen het asfalt ging, samen met Kamil Gradek van Bahrain-Victorious. Op dat moment was Jumbo-Visma bezig met tempo te maken en namen daarna Groupama-FDJ en Ineos-Grenadiers over.

Dries Van Gestel reed zich op de Plugstreets de ziel uit het lijf om zijn kopman Anthony Turgis opnieuw voorin te krijgen, wat lukte.

Wie reed zich in de kijker?

Een zevental dat in Sint-Eloois-Winkel (km 26,5 km) voor de eerste ontsnapping van de dag zorgde. Naast de eerder geciteerde Jelle Wallays, waren ook Lindsay De Vilder (Sport Vlaanderen-Baloise), Patrick Robeet (Bingoal – Pauwels Sauces WB), Nikias Arndt (Team DSM), Lars Saugstad (Uno-X), Alexander Konyshev (BikeExchange-Jayco) en Johan Jacobs (Movistar) aan boord. Het peloton vond dat geen slechte zaak, want in 12 kilometer tijd verzamelden de leiders meer dan vier minuten voorsprong. Toen de kloof op dik 200 km van de finish 4’50” was, gaf Jumbo-Visma opdracht aan de Italiaan Edoardo Affini om à la Jos van Emden in Milaan-Sanremo de achterstand behapbaar te houden, ook al steeg het verschil maximaal tot 6’05”.

© BELGA

Tot de ploegen zich richting De Moeren voorin begonnen te positioneren. Ook al was het windstil in die altijd gevreesde zone. Wat iets volslagen anders was dan zeven jaar geleden toen de renners letterlijk van de fiets waaiden. Door het gevecht naar De Moeren toe verloren de koplopers twee minuten van hun voorsprong. Daarna was het tijd voor een plaspauze en om de been- en mouwstukken in te leveren bij de volgauto’s. Waardoor de voorsprong opnieuw opliep tot 5’30”. Maar het was wachten tot de heuvels van Heuvelland vooraleer Gent-Wevelgem écht begon. Bij de eerste beklimming van de Kemmel verloren we voorin de Noor Saugstad met een kettingprobleem. In het peloton reed Groenewegen op Plugstreets 2 lek terwijl we daar al Van Aerts ploegmaat Timo Roosen kwijt waren.

Op het einde van de derde en laatste strook Plugstreets (The Catacombs) werd Johan Jacobs ingelopen. De Zwitserse schoonzoon van ex-veldrijder Ivan Messelis was de laatste overlevende van de vroege vlucht. Er restten nog 65 km.

Verder nog iets dat u moet weten?

Tom Pidcock en Alexander Kristoff waren de aangename surprises op de startlijst van de 84ste Gent-Wevelgem die 172 mannen telde. De Brit van Ineos-Grenadiers zou pas op woensdag in Dwars door Vlaanderen in Waregem herbeginnen, maar uiteindelijk koos de wereldkampioen veldrijden om toch nog een extra koers erbij te nemen in het vooruitzicht van de Ronde van Vlaanderen. En dat was nodig, want bij de tweede keer Kemmel gaf hij geen frisse indruk.

© BELGA

Kristoff was vrijdag te ziek, maar de Noorse ex-winnaar trok wel naar Ieper, waardoor Intermarché-Wanty Gobert met Biniam Girmay, dé revelatie van de E3 in Harelbeke, meteen twee speerpunten had. UAE Team Emirates miste dan weer Mikkel Bjerg, terwijl Israel-Premier Tech door de afwezigheid van de zieke Tom Van Asbroeck eveneens maar met zes van start ging onder de Menenpoort in een mistig en koud Ieper, waar de doedelzakspeler Amazing Grace de aangrijpende hymne speelde. Een kippenvelmoment in deze beroerde tijden. En weg waren ze voor een geneutraliseerde start van 10,3 km, richting Zonnebeke.

© BELGA