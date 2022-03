30-tal overtredingen vastgesteld bij controles in Tongeren

Tongeren

Bij verkeerscontroles met de mobiele observatieauto heeft de politie zaterdag tot 14 uur 27 onmiddellijke inningen en 3 pv’s opgesteld. Een van de overtreders was een bestuurder van een speed pedelec die geen helm droeg. Andere overtredingen waren fout parkeren, verlopen keuringen, gsm’en aan het stuur en het negeren van verkeersborden.

Eind vorige week was in de Baversstraat nog een bestuurder geverbaliseerd omdat hij het rode verkeerslicht - dat er door werken is gezet - negeerde. mm