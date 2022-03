Ruim 2.500 mensen lopen in Brussel mee in nationale betoging voor vrede en solidariteit

Enkele duizenden mensen hebben zondagmiddag in Brussel meegelopen in de nationale betoging “Europa voor Vrede en Solidariteit”. De betogers riepen op tot het einde van de oorlog in Oekraïne. De manifestatie was een initiatief van tal van organisaties, waaronder 11.11.11, enkele vakbonden en de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.