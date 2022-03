Belisia diende leider Hoogstraten zijn vierde seizoensnederlaag toe, met dank aan de Waalse winteraankopen. Martin-Suarez scoorde twee keer, de ingevallen Timmermans nam in de slotfase de winning goal voor zijn rekening. “Coach zijn in zo’n propagandamatch, dat is leuk”, lachte Luc Nilis na afloop.