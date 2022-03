Keylor Navas toont z’n goed hart: doelman van PSG biedt onderdak aan 30 Oekraïners

Keylor Navas, de Costa Ricaanse keeper van PSG, heeft 30 gevluchte Oekraïners in zijn huis opgenomen. Zijn thuisbioscoop zal dienen als opvangcentrum.

Navas had iets opgevangen van een non-profitorganisatie uit Barcelona die speciaal naar het Poolse Krakau gereisd was om voedingsmiddelen te brengen en gevluchte Oekraïense gezinnen op te nemen. Nu doet hij dus ook zijn duit in het zakje.

Samen met zijn vrouw Andrea Salas kocht Navas 30 bedden aan en richtten ze hun thuisbioscoop om tot een opvangplek. Er zal ook voor eten voor de vluchtelingen gezorgd worden. Daarnaast blijft Salas duchtig boodschappen verspreiden via haar sociale media om vluchtelingen te helpen.

Het is niet de eerste keer dat Navas en zijn echtgenote zich solidair tonen. Bij het begin van de coronapandemie hadden ze nog een actie op poten gezet om gezinnen die zwaar door het virus werden getroffen van voedsel te voorzien.