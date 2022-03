12 bestuuders moeten rijbewijs - tijdelijk - inleveren

Hasselt/Herk-de-Stad/Lummen

Twaalf bestuurders hebben hun rijbewijs - tijdelijk - moeten afleveren bij controles op drie locaties in de pz Limburg Regio Hoofdstad. Van de 340 gecontroleerde bestuurders hadden er negen te veel gedronken. Drie anderen testten positief op drugs. De overtreders mochten minimum 3 uur niet met de auto rijden. Anderen zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

De controles gebeurden op het Leopoldsplein in Hasselt, De Meldertsebaan in Lummen en op de Sint-Jorislaan in Herk-de-Stad. mm