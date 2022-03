Vanaken viert met Hazard en Theate zijn vierde goal in het Belgische shirt. — © AFP

Niet Youri Tielemans of Thorgan Hazard probeerden de Rode Duivels zaterdag in Ierland op sleeptouw te nemen, wel Hans Vanaken zorgde voor een assist en een goal. Of hoe de Lommelaar zich steeds meer profileert bij de Rode Duivels.