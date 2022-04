PODCAST. Louisa: van brave huismoeder tot heroïneverslaafde en terug

In een nieuwe episode van onze podcastreeks ‘De Dadertapes’ spreken we met Louisa, een 50-jarige huisvrouw die door omstandigheden zwaar verslaafd raakte aan heroïne. Na meerdere detenties is ze echter vastbesloten om haar leven weer op de rails te zetten.

Louisa, een moeder van vijf kinderen tussen 9 en 20 jaar, heeft vandaag een leuke job in een groenbedrijf, ze gaat daarnaast ieder weekend poetsen bij haar bejaarde ouders, en ze woont samen met haar kat in een rustige stadswijk in Zuid-Limburg. Louisa is een sociale en optimistische vrouw, vol humor en levenslust. Iemand die weet wat ze wil, en vooral ook: wat ze níet meer wil. Een vrouw die het leven dat ze vandaag heeft én vroeger had, koestert, maar die de periode van vijftien jaar die daartussenin ligt, verafschuwt.

Louisa is immers een ex-gedetineerde. Sinds 2019 is ze voorwaardelijk vrij. In De Dadertapes getuigt ze met een alias, omdat ze wil vermijden dat het prijsgeven van haar ware identiteit haar zou hinderen in het opbouwen van het nieuwe leven waar ze de voorbije jaren zo hard aan gewerkt heeft.

“Gevangenis heeft mijn leven gered”

Dat Louisa in de gevangenis heeft gezeten, staat niet op haar gezicht te lezen. Integendeel: ze heeft het uiterlijk en de houding van een doodnormale 50-jarige dame. Ze ís ook een doodnormale dame, en dat was ze voor 2002 óók. Maar dan loopt het behoorlijk mis. Louisa’s toenmalige partner kampt in die tijd met persoonlijke problemen, en de man zoekt troost in harddrugs. In heroïne. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer ook Louisa zich laat meeslepen in een negatieve spiraal van druggebruik en criminaliteit. De brave huisvrouw die Louisa tot dan toe was, verandert in een heroïnejunk die tussen 2003 en 2019 meermaals in en uit de gevangenis gaat wegens feiten van dealen, diefstal en oplichting. In die schrijnende omstandigheden zet Louisa vijf kinderen op de wereld, die het grootste deel van hun jonge leven in pleeggezinnen doorbrengen.

In 2013 is het goed raak. Louisa’s zoveelste veroordeling levert de dan 42-jarige vrouw ruim zeven jaar celstraf op, waarvan ze 6,5 jaar effectief in de gevangenis zal doorbrengen. “Een detentie die mijn leven gered heeft”, getuigt ze in de podcast.

Contact met kinderen herstellen

Tijdens die laatste detentie maakt Louisa een hoogstnodige klik. Ze breekt met haar partner, kickt op eigen kracht af van de heroïne en zet de eerste schuchtere stappen om het contact met haar vijf kinderen te herstellen. Het is een moeilijk traject, waarin de vrouw met vallen en opstaan haar nieuwe doel nastreeft: opnieuw het leven herwinnen dat ze leidde voor ze in de miserie belandde. Hoe Louisa dat aanpakt, kan u vanaf vandaag horen in een nieuwe, tweedelige podcast van De Dadertapes.

