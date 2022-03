Drie inbraken in buurt Banneuxwijk: daders forceren telkens een raam

Hasselt

Van vrijdagavond laat tot zaterdagmiddag zijn in de omgeving van de Banneuxwijk drie inbraken vastgesteld. Het eerste feit werd vrijdag rond 22.15 uur bij de politie gemeld. Dieven hadden een raam aan de achterkant van een huis in de André Dumontlaan geforceerd om binnen te geraken. Pas als de inventaris is gemaakt, kan worden gezegd wat er is verdwenen.

Even na middernacht kwam dat het bericht dat aan de overkant van de Kempische Steenweg - in de Rechterstraat - in een huis was ingebroken. Ook daar was een raam aan de achterkant geforceerd. Het juiste nadeel is niet gekend.

De derde inbraak werd zaterdag even voor 15 uur in de Bevrijdingsstraat ontdekt. De modus operandi: een raam geforceerd. De indringers maakten een halsketting buit. mm