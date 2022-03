Dylan Teuns vijfde in slotrit Ronde van Catalonië, Sergio Higuita pakt eindzege

De Italiaan Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl) is de opvolger geworden van Thomas De Gendt, die vorig jaar de laatste rit van de Ronde van Catalonië won. Dylan Teuns werd vijfde. Sergio Higuita is de eindwinnaar.

Thomas De Gendt zou zichzelf als winnaar niet opvolgen in Barcelona. Er stond namelijk maar één renner van Lotto Soudal (Sylvain Moniquet) aan de start van deze slotetappe van bijna 140 kilometer. De zes lokale rondes in de finale, met de Montjuic als centraal punt, zouden de beslissing moeten brengen.

En niet alleen de beslissing, maar misschien ook wel de eerste echte actie. De renners, met leider Sergio Higuita, waren niet meteen zinnens er een spektakelstuk van te maken. Tot er na de tussensprint, die gewonnen werd door Kaden Groves, een splitsing ontstond in het peloton. Een dertigtal renners, met naast Higuita ook nog Richard Carapaz en Joao Almeida, scheidde zich af van de rest.

Die splitsing zou wel niet al te lang standhouden, al kwam er daarna wel een vlucht tot stand met twaalf vinnige zielen. Landgenoten Dries Devenyns, Dylan Teuns en Henri Vandenabeele vertegenwoordigden onze nationale trots naast renners als Steven Kruijswijk, Quentin Pacher, Giulio Ciccone of Marc Soler. Een dikke minuut liepen ze op de rest uit.

© BELGA

Duo Kruijswijk - Pacher

De Nederlander Antwan Tolhoek was de eerste die een eerste keer de Montjuic bedwong. Dylan Teuns graaide als derde nog twee punten mee voor het bergklassement. De voorsprong van de vluchters bedroeg toen nog 45 seconden. In de tweede lokale ronde werd de kopgroep gereduceerd tot slechts twee renners: enkel Pacher en Kruijswijk gaven zich niet gewonnen. Diezelfde Kruijswijk nam de volle buit op de tweede beklimming van de Montjuic, even later ontstond er een achtkoppige achtervolgende groep. De kloof met het peloton bedroeg een kleine tien seconden.

Die achtervolgende groep werd richting de eindmeet opgeslokt door het peloton. Het was dan kijken of het duo Kruijswijk en Pacher kon standhouden. Bij de vijfde en voorlaatste beklimming van de Montjuic was het door toedoen van de klassementsmannen Higuita en Carapaz ook voor hen afgelopen.

En die tenoren deden ook een laatste poging tot vlucht. Almeida, Higuita en Carapaz kregen Ayuso, O’Connor en Johannessen mee. Andrea Bagioli sprong in het ultieme slot nog naar het groepje toe en was de snelste in de sprint. Attila Valter en Fernando Barcelo vervolledigden het podium. De eindzege van de Colombiaan Higuita kwam niet meer in het gedrang. Dylan Teuns eindigde als eerste Belg op een knappe vijfde plek.