Zo hard heeft hij nog nooit gebruld: darter Kim Huybrechts overleeft comeback en roept het uit van geluk

Kim Huybrechts (PDC 36) had het in de eerste ronde van de Players Championship 8 niet onder de markt met Berry van Peer (PDC 89). ‘The Hurricane’ kwam 5-3 voor, maar zag de Nederlander een beslissende leg afdwingen. Daarin gooide Huybrechts zich dankzij een dubbel 16 naar de winst. En of het hem deugd deed. De Antwerpenaar brulde als een leeuw.