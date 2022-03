Nino, passagier in de auto die het drama van Strépy veroorzaakte, wil weg uit La Louvière

“Hij zit in een ondraaglijke situatie”, zei zijn advocaat Nasredine Benzerfa in het programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL.

Afgelopen zondag rond 5 uur werd in Strépy-Bracquegnies een groep carnavalisten aangereden. Zes mensen stierven en 37 raakten gewond. Aan het stuur zat Paolo F, die achteraf verklaarde te snel gereden te hebben en volgens de alcoholtest niet dronken, maar geïntoxiceerd bleek. Zijn neef Nino, die wel te veel gedronken had, beweert dat hij sliep op de passagiersstoel van de BMW toen het incident plaatsvond. “Hij woont nog bij zijn ouders en hij zal de nodige regelingen treffen om La Louvière in de zeer nabije toekomst te verlaten”, zei Nasredine Benzerfa aan RTL. “Hij heeft dat nog niet kunnen doen omdat hij op dit moment niet in staat is te werken.”

Nino is voorlopig vrij en wordt beschuldigd van het niet helpen van mensen in nood. Zijn neef Paolo werd aangehouden voor doodslag.

LEES OOK. Advocaat van passagier van wagen die inreed op carnavalsstoet in Strépy: “Mijn cliënt sliep op het moment van de feiten”