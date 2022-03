Vlaanderen wil 60 kwetsbare kinderen opvangen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil in samenwerking met de Vlaamse minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) op korte termijn 60 kwetsbare kinderen opvangen uit de Oekraïense jeugdhulp. Dat zegt Mahdi aan VTM Nieuws zondagmiddag.

LEES OOK. Speech van Biden kan catastrofaal zijn: “Men dreigt van Europa een slagveld te maken”

Staatssecretaris Sammy Mahdi heeft op het VTM Nieuw aangekondigd dat Vlaanderen kwetsbare kinderen tussen de 3 en de 12 jaar uit Oekraïne wil opvangen. Dat zal is samenwerking gebeuren met de Vlaamse minister voor Gezin Wouter Beke en de Oekraïense autoriteiten. Er zal dan gezocht worden naar de best mogelijke oplossing en begeleiding voor deze kinderen.

Eens de Oekraïense autoriteiten hun goedkeuring hebben gegeven, zullen de 60 kinderen in Vlaanderen in verschillende gastgezinnen opgevangen worden in samenwerking met het Agentschap Opgroeien en Pleegzorg Vlaanderen.