Een Amerikaanse man genoot vorige week van een avondje in een blokhut in een bos in de staat Tennessee toen zijn autoalarm plots afging. Hij dacht aan spelende jongeren maar zag een beer die zijn vuilnisbak onder handen nam. “Nog een baby, dacht ik”, klinkt het. “Maar toen stond het beest recht en keek ik in de ogen van een volwassen exemplaar, dus maakte ik me snel uit de voeten.”