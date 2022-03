Drama tijdens eerste carnavalsnacht: vrouw valt op de sporen en raakt levensgevaarlijk gewond

De eerste carnavalsnacht eindigde zondagochtend rond 5.45uur in mineur. Een carnavalvierder klom ter hoogte van de Vogelpers op een muur en viel er langs de andere kant terug af. Ze belandde meters diep op de sporen en raakte hierbij levensgevaarlijk gewond.

Het gaat om een vrouw van 35 uit Tubize. twee onafhankelijke getuigen en haar partner getuigden dat ze gewoon viel. Er worden geen andere pistes onderzocht. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse, waaronder een MUG-team van het Sint-Mariaziekenhuis. Het treinverkeer werd onderbroken. De vrouw werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Buiten dit zware ongeval viel de balans van de eerste carnavalsnacht goed mee. Een piek in het aantal feestvierders werd gemeten rond middernacht. Dan waren er ruim 13.000 mensen op de feestpleinen aan het feesten.

De medische post in het Heilig Hart&College kreeg zeventig personen te verzorgen. Op de spoedafdeling van het Sint-Mariaziekenhuis liepen zeventien mensen binnen. het ging voornamelijk om alcoholintoxicatie en kleine verwondingen. De politiezone Zennevallei moest slechts een paar keer tussenkomen, o.a. voor kleine vechtpartijen. Vier mensen werden bestuurlijk aangehouden. De politie slaagde er in door hun grote aanwezigheid op het terrein snel in de kiem te smoren.



