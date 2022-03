Energieprijzen laten zich ook voelen in de zwembaden: Amsterdam verlaagt watertemperatuur

In de gemeentelijke zwembaden van Amsterdam staat de thermostaat sinds enkele dagen een graadje lager. De Nederlandse stad nam de maatregel in reactie op de hoge gasprijzen. Dat schrijft de zender NOS op zijn website.

Zowel in de binnen- als buitenbaden van Amsterdam moet de temperatuur omlaag en wordt het water dus niet meer automatisch verwarmd tot de gebruikelijke zwemwatertemperatuur van net iets meer dan 25 graden, schrijft NOS.

De reacties van zwemmers zijn gemengd. “Het is nog lekkerder haast. “Je voelt je na afloop een koning”, reageert een zwemmer. “Eén graadje minder? Het voelt wel vijf graden minder!”, vindt dan weer een andere.

Ook andere maatregelen zijn mogelijk, zoals de temperatuur van het douchewater verlagen of de douchetijd verkorten. “Dat zijn de opties, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde”, klinkt het.

Ook elders in Nederland leidt de hoge gasprijs tot maatregelen in zwembaden. Zo zijn sommige baden een uurtje minder lang geopend, en in Groningen heeft een zwembad een “energietaks” ingevoerd.