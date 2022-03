Wout Poels stapt met maagproblemen af in slotrit Ronde van Catalonië

De Nederlander Wout Poels heeft vanwege last aan de maag de remmen dichtgeknepen in de slotrit van de Ronde van Catalonië. Dat meldt zijn team Bahrain Victorious zondag op Twitter.

Na afloop van de zesde rit stond Poels op de zesde plaats in de stand, op 1:10 van de Colombiaanse leider Sergio Higuita. De Nederlander eindigde op de vierde plaats in de vierde etappe en werd zesde in de derde rit.

De slotrit is 138,6 km lang, met start en aankomst in Barcelona. In het tweede gedeelte van de etappe trekt het peloton zes keer over de Montjuïc (2,5 km aan 4,6 %).