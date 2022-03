Elia in duel met Houben. — © Sven Dillen

Na een kwartier al moest Herkol (1prov.) verder met tien, nadat Poets de doorgebroken Elia onderuit haalde. Dat brak de thuisploeg zuur op, want kon men vóór de rust nog enigszins gelijke tred houden met de tegenstander, in de tweede periode nam Eksel gemakkelijk afstand: 1-4. Herkol-coach Heylen gaf later op de avond z’n ontslag.