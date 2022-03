VIDEO. Ex-renner en koersdirecteur Scott Sunderland maakt zich op voor speciale Gent-Wevelgem: “Naast mijn overleden landgenoten de start vlaggen: dat wordt heel speciaal”

Geen koers die zo verstrengeld is met ons oorlogsverleden als Gent-Wevelgem. De klassieker pakt dit jaar uit met Australië als thema, iets wat u zult merken in een extra trofee die elke winnaar zondag in ontvangst zal mogen nemen. Voor Australiër Scott Sunderland voelt het allemaal extra speciaal aan. De ex-renner is tegenwoordig koersdirecteur voor Flanders Classics en vlagt zondag de officiële start van Gent-Wevelgem op gang. Vlak naast een monument ter ere van zijn gesneuvelde landgenoten. In samenwerking met Flanders Classics zocht Het Nieuwsblad hem op. “Dit betekent enorm veel voor mij.”