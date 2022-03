PRAKTISCHE GIDS GENT-WEVELGEM IN FLANDERS FIELDS 2022. De koers waar sprinters één betonbaan en de Kemmelberg vrezen

Gent-Wevelgem in Flanders Fields is dé waaierkoers bij uitstek: in de aanloop in Vlaamse velden krijgt de wind immers vaak vrij spel en dat staat garant voor heel wat spektakel. Maar er is meer: denk maar aan de Kemmelberg en de Plugstreets, twee van de meest in het oog springende hindernissen voor de vele sprinters aan de start.

84e Gent-Wevelgem in Flanders Fields

Start: op zondag 27 maart om 10u50 in Ieper

Teampresentatie: om 9u30 op de Grote Markt

Aankomst: omstreeks 16u45 in Wevelgem

Afstand 248,9km

Live: van start tot finish op sportwereld.be, vanaf 10u op Canvas en vanaf 13u30 op één

Het parcours: de Kemmelberg, drie Plugstreets en kans op... waaiers!

Sinds 2020 wordt het startschot van Gent-Wevelgem niet langer gegeven in Gent of Deinze, maar in Ieper. Na een lus van zo’n 40 km rond Ieper en een eerste passage in Wevelgem, gaat het richting kust tot in Veurne. Het is nog vroeg maar toch moet iedereen hier al bij de les zijn want hier wachten de gevreesde Moeren. Het begint volgens koersdirecteur Frank Hoste met “een onnozel bruggetje in Adinkerke waar ze al met stront in de broek fietsen”. Het is een simpele betonbaan waar de wind vrij spel heeft aangezien er letterlijk niets is: geen huizen, geen bomen, zelfs geen bochten. “De Moeren. Je kan er de wedstrijd niet winnen. Maar verliezen? Ge moogt gerust zijn”, vat Nico Mattan, winnaar in 2005, het samen.

Na 150 kilometer wachten de eerste hellingen in het Heuvelland met de Scherpenberg, Baneberg, Monteberg en natuurlijk de eerste van drie keer Kemmelberg. Aansluitend is er de passage in Henegouwen. In het dorpje Ploegsteert, door de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgesproken als “Plugstreet”, zijn een aantal half verharde stroken opgenomen in het parcours als eerbetoon aan WO I. Met drie Plugstreets over onverharde wegen is het vooral zaak om zonder averij te overleven, maar het levert ook steevast prachtige beelden op.

Meteen volgt immers de tweede heuvelzone met opnieuw Monteberg, Kemmelberg, Scherpeberg en Baneberg. Met als ultiem slot de derde en allesbeslissende beklimming van de Kemmelberg, deze keer van de steilste Ossuaire-kant. De echt klim is hier slechts 502 meter lang maar 11,6% gemiddeld en het steilste stuk op het einde dat oploopt tot 22%... Na 1976 gebruikte de organisatie die kasseiweg door het bos enkel nog als afdaling, waarbij de zware valpartijen van onder meer Jimmy Casper en Andrei Tchmil tot het collectief geheugen behoren. Sinds 2016 werd de zogenaamde ‘Kemmeltop’ in ere hersteld als beklimming en gelukkig geschrapt als afdaling, in plaats daarvan wordt - terecht- voor het smalle asfaltbaantje gekozen.

Van de top van de Kemmelberg is er nog een uitloper van 34 kilometer over vlakke wegen naar de aankomst in Wevelgem, nog tijd genoeg dus voor ploegen om zich te (her)organiseren, eventuele vluchters te grijpen en de snelle mannen naar voren te loodsen.

De belangrijkste passages:

om 10u50: start in Ieper

om 13u20: De Moeren

om 14u35: Scherpenberg (1ste helling)

om 14u50: 1ste keer Kemmelberg

om 15u05: de Plugstreets met Hill 63, Christmas Truce en The Catacombs

om 15u35: 2de keer Kemmelberg

om 15u55: 3de keer Kemmelberg

om 16u45: aankomst in Wevelgem

Hoe zit het deze zondag met... de wind?

Als er één koers is waar op voorhand dus even hard naar de weersvoorspellingen wordt gekeken als naar het parcours, dan is het wel Gent-Wevelgem. Vorig jaar zorgde die wind al vroeg voor spektakel (zie lager) maar legendarisch is natuurlijk de editie van 2015, toen renners als Gert Steegmans in De Moeren letterlijk de beek werden ingewaaid:

© belga

Dit jaar zal het niet zo’n vaart lopen: het is tot en met zondag immers lente in Vlaanderen. Op de dag van de wedstrijd worden temperaturen voorspeld tot twaalf graden, maar door de schrale N-NO-wind zal de gevoelstmperatuur onder de tien graden blijven steken. Belangrijker is echter de kracht van die wind: met zo’n 13 km/u is die matig te noemen, en qua kracht exact de helft van vorig jaar.

Tal van toppers aan de start

Jumbo-Visma mocht vorig jaar dankzij Wout van Aert met de overwinning naar huis, en ook dit jaar staan ze met een sterke formatie aan de start in Ieper. Belgisch kampioen en winnaar van de openingsklassieker Van Aert staat samen met Tiesj Benoot en Christophe Laporte aan de start. Ook Nathan Van Hooydonck, die z’n kopman vorig jaar tot in Wevelgem kon bijstaan, is er opnieuw bij.

Maar ook de nummers twee en drie van vorig jaar (zie lager) doen een nieuwe gooi naar de zege. Giacomo Nizzolo, die vorig jaar de duimen moest leggen, staat aan de start voor Israel-Premier Tech en mag de handen in elkaar slaan met Sep Vanmarcke. Bij UAE Team Emirates is het dan weer Matteo Trentin die gokt op derde keer goede keer na twee derde plaatsen in 2020 en 2021. In zijn ploeg is het ook uitkijken naar de snelle benen van Pascal Ackermann en de herboren Marc Hirschi.

© PRESSE SPORTS

Zoals altijd in Vlaanderen moeten ze het allemaal echter opnemen tegen het sterke blok van Quick-Step Alpha Vinyl, dat op meerdere paarden kan wedden. Met Fabio Jakobsen en Davide Ballerini hebben ze twee snelle mannen in de rangen, maar daarnaast kunnen ze rekenen op Ronde-winnaar Kasper Asgreen, man-van-de-streek Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Lotto Soudal zet dan weer in op hun jonge, beloftevolle kopmannen Florian Vermeersch en Arnaud De Lie. Bij Intermarché - Wanty-Gobert is het dan weer uitkijken naar de snelle benen van Alexander Kristoff. (Nog) geen Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, maar het Belgische team heeft zowaar twee favorieten in de rangen met het snelle duo Tim Merlier-Jasper Philipsen.

De voorlopige deelnemerslijst staat voorts bol van de snelle mannen en ex-winnaars. Zo rekent Trek-Segafredo bijvoorbeeld op de winnaar van 2020, Mads Pedersen. Hij gaat op pad met het duo Stuyven-Theuns. Een andere ex-winnaar vinden we dan weer bij TotalEnergies, waar mederecordhouder Peter Sagan (zie lager) met andere ex-winnaar Boasson Hagen en Turgis, het nummer 2 uit Milaan-Sanremo, in steun. Ook Team DSM kan met Degenkolb op een ervaren kopman rekenen. Hij staat aan de start met Soren Kragh Andersen en de snelle Cees Bol. Ook bij Team BikeExchange-Jayco vinden we snelle benen aan de start met kopman Dylan Groenewegen, bij Bahrain Victorious moet Milaan-Sanremo winnaar Mohoric het mooie weer maken. Aan toppers van het Vlaamse werk absoluut geen gebrek, want ook Küng (Groupama-FDJ) en het Belgische duo Van Avermaet – Naesen (AG2R Citroen) zijn erbij. Bora-hansgrohe brengt Sam Bennett aan de start, voor INEOS Grenadiers is het dan weer uitkijken naar Dylan van Baarle, één van de mannen in vorm Narvaez en niemand minder dan wereldkampioen tijdrijden Ganna.

Zo was het vorig jaar: Van Aert rondt meesterlijk monsterontsnapping af

Wout van Aert won de ronduit spectaculaire editie van vorig jaar. De kopman van Jumbo-Visma was de snelste van een kopgroep van zeven renners, die was overgebleven na een onaflatende waaieroorlog die al op 180 kilometer van de meet was losgebarsten.

Nog voor de gevreesde passage door de Moeren zat het spel al op de wagen. Slechts eenentwintig renners zich niet laten verrassen door de wind en... waaiers! Daarbij Wout van Aert, Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin en Michael Mattews als belangrijkste namen. Alle andere favorieten hadden de slag gemist en zouden nooit meer meespelen voor de zege. Voorin verrichtte Van Aerts ploegmakker Nathan Van Hooydonck berewerk. Onder diens impuls, afgewerkt door Van Aert zelf, werd de kopgroep tijdens de tweede passage over de Kemmelberg gedecimeerd tot negen renners. Sam Bennett moest bij al dat geweld van Jumbo-Visma zo diep gaan dat hij zelfs enkele keren moest braken op de fiets en uiteindelijk ook moest lossen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de sprint maakte Van Aert het berewerk van zijn ploegmakker Nathan Van Hooydonck perfect af. Hij klopte de Italianen Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin.

Uitslag:

1. Wout van Aert (Jumbo - Visma)

2. Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka - ASSOS)

3. Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

4. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

5. Michael Matthews (Team BikeExchange)

6. Stefan Küng (Groupama - FDJ)

7. Nathan Van Hooydonck (Jumbo - Visma)

8. Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

9. Anthony Turgis (Total Direct Energie)

10. Gianni Vermeersch (Alpecin - Fenix)

Palmares: Peter Sagan kan - in theorie- alleen recordhouder worden

Of Peter Sagan nog sterk en snel genoeg is om “de nieuwe garde” nog te verslaan, laten we hier in het midden. Feit is wel dat de Slovaakse ex-wereldkampioen aan de start verschijnt en dus in theorie kans maakt om alleen recordhouder te worden. Sagan won al drie keer in Wevelgem (2013, 2016, 2018) en deelt zo het record met kleppers als Tom Boonen (2004, 2011, 2012), Mario Cipollini (1992, 1993, 2002), Eddy Merckx (1967, 1970, 1973), Rik Van looy (1956, 1957, 1962) en Robert Van Eenaeme (1936, 1937, 1945).

© BELGAIMAGE

De laatste tien winnaars:

2012: Tom Boonen

2013: Peter Sagan

2014: John Degenkolb

2015: Luca Paolini

2016: Peter Sagan

2017: Greg Van Avermaet

2018: Peter Sagan

2019: Alexander Kristoff

2020: Mads Pedersen

2021: Wout van Aert

Derde keer, goede keer voor Lotte Kopecky?

De vrouwen rijden voor de 11de keer hun Gent-Wevelgem. De fans kunnen hun favoriete renster na twee jaar afwezigheid opnieuw komen aanmoedigen op de Grote Markt in Ieper, met de teampresentatie om 12u20 en het startschot om 13u50. Voor het eerst krijgen ze ook een passage door de Moeren voorgeschoteld. Zal het gevecht met de wind in Veurne ook bij de vrouwen voor een eerste schifting zorgen? En volgt Marianne Vos zichzelf op in Wevelgem of krijgen we een nieuwe naam op erelijst?

Bijvoorbeeld die van Lotte Kopecky? De kopvrouw van Team SD Worx strandde de voorbije twee edities telkens op de tweede plek maar toonde met haar prestigieuze en fenomenale winst in de Strade Bianche dat ze dit jaar doorgestoten is tot de absolute wereldtop. Met Jolien D’hoore in 2020 staat voorlopig nog maar één Belgische op de erelijst, maar ook zijn moest eerst twee keer tevreden zijn met de tweede plek alvorens te winnen, een voorteken? Kopecky krijgt in haar ploeg alvast de steun van ex-winnares Van den Broek-Blaak (2016) en de snelle Cecchini.

© BELGA

Ook Trek-Segafredo komt met een sterk blok naar de Westhoek en brengt wereldkampioene Balsamo, Europees kampioene Van Dijk, Hosking en Longo Borghini aan de start. Bij Canyon/SRAM Racing rekenen ze dan weer op Niewiadoma en het nummer drie van 2018, Lisa Klein. Bij Movistar Team Women geen Annemiek van Vleuten maar is het uikijken naar de Deense Bjerg, die de sprint voor haar rekening kan nemen. Team DSM brengt dan weer de razendsnelle Lorena Wiebes aan de start.

De vrouwen moeten zeven hellingen bedwingen over een afstand van 159 km, met hun ontknoping in Wevelgem na de wedstrijd van de mannen.

De 7 hellingen bij de vrouwen:

1. Scherpenberg (op 64,4 km van de finish)

2. Baneberg (op 59,6 km van de finish)

3. Monteberg (op 53,6 km van de finish)

4. Kemmelberg-Belvedère (op 51,8 km van de finish)

5. Scherpenberg (op 44,3 km van de finish)

6. Baneberg (op 39,6 km van de finish)

7. Kemmelberg-Ossuaire (op 34,3 km van de finish)

Bekijk hier nogmaals de zege van Marianne Vos vorig jaar:

Een drukke dag, met maar liefst zeven (of acht?) koersen

Het wordt een drukke dag in Flanders Fields, met niet één, niet twee, maar liefst zeven koersen georganiseerd onder één vlag. Het eerste startschot wordt al om 8u30 gegeven, pas omstreeks 18u15 wordt het spektakel afgesloten. De Elite vrouwen rijden op hetzelfde parcours als de Elite Mannen, voor de overige categorieën wordt uitgeweken naar Boezinge, een deelgemeente van Ieper.

En we spreken hier wel van zeven wedstrijden, maar we komen zelfs aan acht koersen als we de... loopfietsjeskoers voor de allerkleinsten meetellen! Jongens en meisjes van 2 tot 5 jaar kunnen aan de finish deelnemen met hun eigen loopfiets en uiteraard mag elke deelnemer na de wedstrijd op het grote podium van Gent-Wevelgem, want iedereen is nu al een winnaar in deze categorie. Tot slot kan je daags voor de profs kan elke wielertoerist de Kemmelberg proberen te temmen dankzij de Continental Classics Tour.

U17 Mannen: Start om 14u15 in Boezinge, lokaal circuit in Boezinge

U17 Vrouwen: Start om 10u00 in Boezinge, lokaal circuit in Boezinge

U19 Mannen: Start om 8u30 onder Menepoort in Ieper, aankomst omstreeks 11u55 op Grote Markt van Ieper

U19 Vrouwen: Start om 11u45 in Boezinge, lokaal circuit in Boezinge

U23 Mannen: Start om 10u00 onder Menepoort in Ieper, aankomst omstreeks 14u40 op Grote Markt van Ieper

Elite Mannen: Start om 10u50 op Grote Markt van Ieper, aankomst omstreeks 17u00 in de Vanackerestraat in Wevelgem

Elite Vrouwen: Start om 13u50 op Grote Markt van Ieper, aankomst omstreeks 18u15 in de Vanackerestraat in Wevelgem

Dagje Westhoek, met link naar de Groote Oorlog

Gent-Wevelgem heeft echter meer dan enkel koers te bieden. De link met de Groote Oorlog maakt van deze wedstrijd een uniek evenement op de internationale wielerkalender en vertelt het verhaal van niet alleen sport-, maar ook wereldgeschiedenis.

De stad Ieper en bij uitbreiding de hele Westhoek ademen oorlogsgeschiedenis uit. In het Ieperse stadscentrum is er uiteraard de Menenpoort, tevens ook startplek van Gent-Wevelgem. De Menenpoort kan worden beschouwd als het algemene symbool voor de Eerste Wereldoorlog. De officiële naam van het monument is Ypres (Menin Gate) Memorial. De klassieke triomfboog is ook een ‘memorial to the missing’, met aan de binnenzijde in totaal 54.896 namen in het monument gegraveerd. Dat aantal staat voor het aantal namen van soldaten van het Gemenebest (Commonwealth), die voor 15 augustus 1917 als vermist werden opgegeven. Onder de Menenpoort wordt ook iedere avond de Last Post gespeeld. Sinds 1928 vindt er elke avond om 20 uur een indrukwekkende plechtigheid plaats.

Aankomstplaats Wevelgem ten slotte heeft eveneens een rijke geschiedenis door de vlasnijverheid en de aanwezigheid van de Leie, ook wel de Golden River genoemd. Naast natuur ademt Wevelgem ook geschiedenis uit, en dan vooral oorlogsgeschiedenis door de ligging van de gemeente.

Elke winnaar krijgt trouwens een extra trofee rond het thema van Gent-Wevelgem dit jaar: Australië.