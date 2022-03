Wout van Aert wil ook scoren in Gent-Wevelgem, maar: “Ik was eigenlijk wel moe toen ik vanmorgen opstond”

Wout van Aert stond Sporza nog even te woord voor de start van Gent-Wevelgem aan de Menenpoort in Ieper. “Het wordt een leuke koers omdat ze onvoorspelbaar is”, aldus Van Aert.

Na de demonstratie afgelopen vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic staat Wout van Aert ook vandaag weer aan de start van een klassieker: Gent-Wevelgem. “Ik was eigenlijk wel moe toen ik vanmorgen opstond. Maar dit is altijd een zwaar weekend, dat is trouwens voor de meesten vandaag zo.”

“Niet super veel wind maar dat hoeft ook niet om iets te laten gebeuren in de Moeren. Vanaf daar is het aandachtig koersen. Dat zal veel energie kosten. De heuvelzone is ook iets lastiger geworden. Het is een leuke koers, omdat ze onvoorspelbaar is”, vertelt Van Aert.

Of Jumbo-Visma opnieuw een machtsvertoning laat zien, valt natuurlijk nog af te wachten. Van Aert is echter wel duidelijk. “Ik denk dat we een ploeg zijn die de koers hard moet maken en dat dat in elk mogelijk scenario achteraf in ons voordeel is.”

Tom Pidcock: “Niet de bedoeling dat ik de koers ga maken”

Ook Thomas Pidcock is vandaag uiteindelijk toch gestart. “100% ben ik nog niet, maar ik voel me OK. Ik viel slecht voor de Strade en het duurde lang om er helemaal weer bovenop te komen. Ik dacht dat ik OK was toen ik aan Milaan-Sanremo meedeed vorige week maar dat was niet het geval. Dat zou normaal vandaag wel moeten zijn. Het ging redelijk goed voor Sanremo, daarom was ik ook een beetje verrast en teleurgesteld dat het dus niet lukte achteraf gezien.”

“Vandaag gaat het vooral om plezier te hebben en van de koers te genieten. Het is niet de bedoeling dat ik vandaag de wedstrijd ga maken. En dit keer hopelijk eindigen met een goed gevoel. Ook goed om vandaag nog meer ritme op te doen in aanloop naar de Ronde van volgende week”, aldus Pidcock.

Victor Campenaerts: “Met zoveel mogelijk ploegmaats finale halen”

“Ik kijk wel uit naar een koers zonder enige materiaalpech”, gaf Campenaerts te kennen na de problemen tijdens de E3 in Harelbeke voorbije vrijdag. “Maar ja, soms kan het tegenzitten, dat heb je niet in de hand. Ik heb wel hard gebaald toen, maar je moet verder.”

“Het maakt de koers eens zo mooi dat ze eender waar kan losbarsten. De bedoeling vandaag is om met zoveel mogelijk ploegmaats de finale te halen, hopelijk is Arnaud De Lie er dan ook om het eindschot af te vuren”, vertelde Campenaerts.

Yves Lampaert: “Vlucht controleren en kijken waar Fabio zit”

Yves Lampaert was na enige afwezigheid weer van de partij in Ieper. “Met een bang hartje sta ik hier, maar ben blij dat ik er weer bij ben. Conditie is wel een beetje achteruitgegaan, al hoop ik dat ik toch een beetje kan meekoersen vandaag.”

Het plan van Quick Step-Alpha Vinyl? “De vlucht controleren en kijken waar Fabio (Jakobsen, red.) zit. Afhankelijk waar hij zich bevindt, zijn kaart trekken in de finale zodat hij kan sprinten. De kans is volgens mij groot dat we met een grote groep naar de finish gaan. De wind gaat niet zo’n grote rol spelen”, zei Lampaert.